Napoli droga in casa | arrestato 47enne per spaccio

Un uomo di 47 anni a Napoli è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l'accusa di spaccio di droga. Durante una perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti metadone, eroina, hashish, un bilancino e una somma di denaro contante. L'operazione si inserisce nelle attività di contrasto alla diffusione di sostanze stupefacenti nella città partenopea.

Napoli – Proseguono i controlli straordinari della Questura di Napoli per contrastare la detenzione e il traffico di sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio del 13 dicembre, gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un 47enne napoletano con precedenti, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio. L'operazione è stata condotta dal Commissariato Vicaria-Mercato nell'ambito dei servizi predisposti in città. I poliziotti hanno effettuato un controllo presso l'abitazione dell'uomo, situata in Via Poerio, dove hanno rinvenuto un significativo quantitativo di droga.

