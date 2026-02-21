Milano Cortina USA-Canada finale di hockey | atteso Donald Trump a Milano

Donald Trump si trova a Milano per assistere alla finale di hockey tra Stati Uniti e Canada, che si gioca all’Arena Santa Giulia. La partita decide il primo oro olimpico maschile degli USA dal 1980. La sua presenza ha attirato molta attenzione tra gli appassionati e i media, pronti a seguire ogni suo movimento. La sfida è molto attesa, con i tifosi che sperano in un risultato storico. La partita inizia tra poche ore.

All’Arena Santa Giulia il grande classico per l’oro olimpico. Possibile presenza di Donald Trump per seguire gli Usa che inseguono il primo titolo maschile dal 1980 È la sfida che tutti aspettavano. La finale maschile di hockey su ghiaccio ai Giochi di Milano-Cortina 2026 sarà tra Stati Uniti e Canada, il duello per eccellenza della disciplina. Appuntamento domenica 22 febbraio alle 14.10 all’Arena Santa Giulia di Milano, dove sono attesi 18mila spettatori per una partita che promette spettacolo e tensione. Gli Stati Uniti hanno staccato il pass per l’ultimo atto superando la Slovacchia 6-2 in semifinale.🔗 Leggi su Ildifforme.it

