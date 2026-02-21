La finale di hockey sarà Usa-Canada attesa per Trump a Milano
La finale si giocherà domenica 22 febbraio all'Arena Santa Giulia. Trump potrebbe atterrare a Linate e poi assistere alla cerimonia di chiusura dei giochi a Verona È andata come doveva andare: la finale di hockey su ghiaccio maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sarà tra Stati Uniti e Canada. Grande classico. Appuntamento domenica 22 febbraio, ore 14.10, Arena Santa Giulia di Milano: 18mila spettatori attesi. Gli Usa hanno raggiunto la finale battendo la Slovacchia 6-2 in semifinale: gol di Dylan Larkin, Tage Thompson (doppietta), Jack Hughes (pure lui due) e Jack Eichel; il Canada ha superato la Finlandia 3-2 con il gol decisivo di Nathan MacKinnon in powerplay.🔗 Leggi su Milanotoday.it
