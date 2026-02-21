milano cortina la maledizione degli uomini azzurri

Tommaso Giacomel si è ritirato a metà della sua ultima gara di biathlon a Milano-Cortina 2026, lasciando gli spettatori sorpresi. La sua uscita ha suscitato molte domande tra gli appassionati, che collegano il ritiro a una serie di sfortunate coincidenze per gli atleti italiani. La gara si svolgeva in un clima di attesa, mentre gli occhi erano puntati sui risultati delle squadre nazionali. La sua scelta ha lasciato un vuoto tra i tifosi presenti sugli spalti.

Quando a metà di un tiepido venerdì olimpico Tommaso Giacomel si è ritirato mentre stava disputando un eccellente mass start, ultima gara del programma di biathlon a Milano Cortina 2026, in molti hanno pensato alla macumba. O a un altro tipo di maledizione che sta colpendo tutti gli atleti azzurri impegnati in una prova singola dei Giochi. L’ultima speranza è legata, oggi, a Simone Deromedis, 25 anni, asso del Freestyle che sarà impegnato a Livigno (diretta dalle 10 su Rai2, EurosportDAZN e DiscoveryHBO) nella gara di skicross. Ieri Giacomel stava andando davvero bene: firmando un eccellente zero al poligono nelle prime due serie al tiro, colpendo tutti i bersagli e trovandosi al comando della gara in uscita dalla seconda tornata a terra, si era messo alle spalle tutti i rivali, da Sturla Holm Laegreid a Johannes Dale-Skjevdal, da Vetle Christiansen dal francese Emilien Jacquelin.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

