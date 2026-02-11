Gli azzurri dello slittino tornano a salire sul podio ai Giochi di Milano-Cortina. Questa volta è Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner a portare a casa l’oro nel doppio maschile, dopo aver già vinto l’oro femminile allo Sliding Centre di Cortina. La coppia italiana ha dominato la gara sulla pista Eugenio Monti, confermando il talento e la determinazione degli atleti italiani in questa disciplina.

Ancora una medaglia nello slittino ai Giochi di Milano Cortina ed è un altro oro. Dopo il titolo olimpico al femminile allo Sliding Centre di Cortina, sulla pista 'Eugenio Monti', la coppia azzurra composta da Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner ha conquistato la medaglia più pesante nel doppio maschile. I carabinieri rispettivamente di Bressanone e di Bolzano hanno preceduto la coppia statunitense MuellerHaugsjaa, in testa dopo la prima run. Bronzo agli austriaci SteuKindl. E' la 21ma medaglia per l'Italia ai giochi nello slittino. Il doppio maschile mancava il podio da 20 anni, dal bronzo di Torino 2006. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Milano-Cortina, oro degli azzurri Rieder-Kainzwaldner nello slittino doppio

Approfondimenti su Milano Cortina

Una notte da ricordare per l’Italia nello sport invernale.

Andrea Votter e Marion Oberhofer vincono l’oro nello slittino a Milano-Cortina, portando a casa il terzo oro per l’Italia.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: Risultati Olimpiadi di Milano Cortina 2026: Tutte le medaglie e i podi dell'Italia; Milano Cortina 2026, Italia oro nello short track misto e bronzo nel doppio misto curling; Milano Cortina '26: in gara 33 atleti delle Fiamme oro; Pista Lunga, Milano Cortina 2026: oro da sogno per Lollobrigida sui 3.000 metri.

Milano Cortina 2026. Italia è doppio oro con Rieder-Kainzwaldner e Voetter-Oberhofer nello slittinoVoetter-Oberhofer: Dedichiamo questo oro all'Italia L'Italia ha reso possibile costruire una pista così bella: crediamo che sia una grande soddisfazione per tutti. Dedichiamo questo oro all'Italia. msn.com

Milano Cortina 2026 – Jutta Leerdam lacrime dopo l’oro. La gioia degli olandesi dell’InterMilano Cortina 2026, Jutta Leerdam si è presa l'oro, i record le lacrime del fidanzato e ha fatto gioire due calciatori dell'Inter ... clubdoria46.it

Corriere della Sera. . È già finita l’Olimpiade di Milano Cortina 2026 per Cam Bolton, snowboarder australiano di 35 anni alla sua quarta partecipazione ai Giochi Invernali. Bolton si è fratturato il collo in un incidente durante una sessione di allenamento a Livig - facebook.com facebook

Milano-Cortina, Voetter-Oberhofer oro nello #slittino #Olimpiadi #Olimpiadilnvernali2026 #OlimpiadiInvernali x.com