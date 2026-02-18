Olimpiadi Milano Cortina italiani in gara oggi | il programma completo degli azzurri

Oggi, le Olimpiadi Milano Cortina 2026 vedono gli atleti italiani scendere in pista per competere in diverse discipline. La squadra azzurra punta a migliorare il proprio bottino di medaglie, dopo aver conquistato 24 riconoscimenti finora, tra cui nove ori. Tra le prove in programma, ci sono gare di sci alpino e biathlon, dove gli italiani cercano di portare a casa altri risultati importanti.

Olimpiadi Milano Cortina italiani in gara oggi. Le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 stanno regalando grandi soddisfazioni all’ Italia, che con 24 medaglie complessive – 9 ori, 4 argenti e 11 bronzi – occupa attualmente il secondo posto nel medagliere. Un risultato che supera già il primato storico stabilito ai Giochi di Lillehammer 1994, quando gli azzurri conquistarono 20 podi. Davanti a tutti resta la Norvegia, che guida la classifica con 31 medaglie (14 ori, 8 argenti e 9 bronzi). Con ancora diverse gare da disputare, però, la situazione è tutt’altro che definitiva e la spedizione azzurra punta a restare protagonista fino alla chiusura della rassegna.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

