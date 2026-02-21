Milano Cortina Giovannini è bronzo

Andrea Giovannini conquista la medaglia di bronzo nella mass start a Milano Cortina, grazie alla sua velocità nella volata finale. La gara si è decisa negli ultimi metri, quando l'azzurro ha superato gli avversari nel gruppo che inseguiva i fuggitivi. L’olandese Jorit Bergsma ha vinto l’oro, mentre il danese Viktor Hald Thorup si è piazzato secondo. Giovannini si è distinto per la tenacia sul ghiaccio.

16.55 Andrea Giovannini è medaglia di bronzo nella mass start di speed skating. L' azzurro vince la volata del gruppo che inseguiva i fuggitivi: l'olandese Jorit Bergsma, oro in 7'55"50, e il danese Viktor Hald Thorup. Giovannini aveva vinto l'oro nell'inseguimento a squadre. Nella gara con partenza in linea, l'azzurro è rimasto nel gruppo, che ha perso contatto con il duo di testa, per poi regolare tutti gli altri nello sprint finale sulla pista di Milano.