Milano Cortina 2026 bronzo Andrea Giovannini nella mass start | è la 30ª medaglia per l’Italia

Andrea Giovannini ha conquistato il bronzo nella mass start di pattinaggio di velocità a Milano Cortina 2026, portando a quota 30 medaglie per l’Italia. La sua prestazione ha sorpreso gli appassionati, soprattutto dopo uno sprint finale intenso. La gara si è decisa negli ultimi giri, con il pattinatore italiano che ha superato gli avversari grazie a una strategia ben studiata. La medaglia rafforza il successo degli atleti italiani in questa edizione.

L'azzurro conquista il terzo posto nel pattinaggio di velocità mass start uomini. Oro a Jorrit Bergsma, argento a Viktor Hald Thorup. Arriva un'altra medaglia per l'Italia ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Andrea Giovannini chiude al terzo posto nella mass start maschile del pattinaggio di velocità, centrando un prezioso bronzo che vale la 30ª medaglia complessiva per la spedizione azzurra. Giovannini conquista il podio vincendo lo sprint del gruppo inseguitore, al termine di una gara che ha visto la fuga decisiva davanti. A imporsi è l'olandese Jorrit Bergsma con 68 punti, davanti al danese Viktor Hald Thorup, secondo con 47 punti.