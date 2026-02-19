La vittoria di Milano Cortina, ottenuta grazie alla medaglia d’oro nel pattinaggio di velocità, ha portato grande gioia alla famiglia Giovannini. Andrea Giovannini, 28 anni, ha guidato la squadra italiana nell’inseguimento a squadre, battendo gli Stati Uniti. Sua moglie, presente sugli spalti, ha pianto di gioia mentre lui tagliava il traguardo. La squadra italiana ha dimostrato grande determinazione, migliorando il record precedente. La medaglia segna un momento importante per lo sport italiano e per gli atleti impegnati a portare a casa il massimo risultato.

(Agenzia Vista) Milano, 18 febbraio 2026 Le emozioni olimpiche non finiscono mai. A vent'anni dal trionfo di Torino 2006, l'Italia è tornata sul gradino più alto del podio nel pattinaggio di velocità: gli azzurri hanno conquistato l'oro nell'inseguimento a squadre maschile, superando in finale gli Stati Uniti. Poco prima della gara, il TG Poste ha raccolto le parole di Linda Bortolotti, dipendente di Poste Italiane e moglie di Andrea Giovannini, tra i protagonisti del terzetto azzurro. La sua energia coinvolge anche i colleghi dell'ufficio postale di Pergine Valsugana, in provincia di Trento. Courtesy: TgPoste Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Milano Cortina, l'emozione della moglie di Andrea Giovannini per l'oro nel pattinaggio

