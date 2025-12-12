Gassmann supera Mannoia Gerry Scotti stacca ancora De Martino
Gli ascolti della prima serata di giovedì evidenziano le performance delle principali trasmissioni televisive, con Gassmann che supera Mannoia e Gerry Scotti che mantiene il suo vantaggio su De Martino. La fiction
Gli ascolti del giovedì televisivo hanno visto, in prima serata, su Rai1 una nuova puntata della terza stagione della fiction Un Professore 3, con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi, conquistare una media di 3.397.000 spettatori pari al 20.7% di share, vincendo la serata. Su Canale5, il concerto di Fiorella Mannoia, Una, nessuna, centomila, ha calamitato una media di 1.773.000 spettatori pari a uno share del 16.3%. Su Rai2, dopo la presentazione (432.000 – 2.1%), Milo Infante alla guida di Ore 14 Sera ha totalizzato una media di 751.000 spettatori pari al 5.7%. Su Italia1 il film The Flash segna 676. 🔗 Leggi su Iltempo.it
