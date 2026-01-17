La guerra tra Stefano De Martino e Gerry Scotti si fa più accesa | c’è una novità importante che li aspetta

La rivalità tra Stefano De Martino e Gerry Scotti si intensifica, con importanti aggiornamenti sui loro programmi. Rai e Mediaset rafforzano i loro game show di punta, annunciando novità che potrebbero cambiare l’andamento delle trasmissioni. In particolare, Affari Tuoi con De Martino e La Ruota della Fortuna con Scotti si preparano a nuove sfide, evidenziando l’importanza di queste produzioni nel panorama televisivo italiano.

Rai e Mediaset rilanciano i loro game show di punta con una novità importante: Affari Tuoi con Stefano De Martino e La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti pronti alla sfida. Scopriamo di seguito i retroscena che animano le serate televisive! Leggi anche: Gerry Scotti ha registrato un programma che non andrà mai in onda: ecco di cosa si tratta (e non è il solo) La competizione televisiva tra Rai e Mediaset entra in una nuova fase e, questa volta, passa dai game show più popolari del piccolo schermo. Stefano De Martino e Gerry Scotti si preparano infatti a tornare in prima serata con due titoli simbolo delle rispettive reti. 🔗 Leggi su Donnapop.it

Colpaccio Rai: bomba su Stefano De Martino. Accadrà tutto in diretta; De Martino allunga Affari Tuoi in prime time, svolta dopo il boom della Befana: la risposta a Gerry Scotti

