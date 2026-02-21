Milano Cortina 2026 Romanin-Wright-Claude | la volata per l’ultimo posto conquista il pubblico

Romanin-Wright-Claude ha fatto il suo tentativo decisivo nella gara di biathlon a Anterselva, attirando l’attenzione di molti spettatori. Durante la mass start maschile, i tre atleti hanno trasformato l’ultimo rettilineo in uno spettacolo emozionante, coinvolgendo il pubblico presente. La sfida per il miglior piazzamento si è fatta serrata negli ultimi metri, offrendo un momento di grande tensione. La competizione prosegue con entusiasmo in vista di Milano Cortina 2026.

Nella mass start maschile del biathlon i tre atleti trasformano il rettilineo finale in uno show davanti alla Sudtirol Arena di Anterselva Le Olimpiadi non sono soltanto medaglie. A volte, lontano dal podio, nasce un'immagine destinata a restare. È quanto accaduto nella mass start maschile del biathlon ai Giochi di Milano Cortina 2026, quando Nicola Romanin, Campbell Wright e Fabien Claude hanno deciso di regalare uno sprint finale tutto da vivere.

Biathlon, definito il quartetto dell’Italia per la staffetta maschile. Nicola Romanin si conquista il posto!Nicola Romanin ha ottenuto il posto nella squadra italiana di biathlon per la staffetta maschile, grazie alle sue ottime prestazioni nelle ultime gare di qualificazione.

LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 13 febbraio in DIRETTA: finale in volata per Italia-GB nel curlingMilano, 13 febbraio 2026 – La finale di curling tra Italia e Gran Bretagna si è conclusa in una volata emozionante, con gli atleti italiani che sono riusciti a conquistare la medaglia d’oro grazie a un tiro decisivo all’ultimo punto, nonostante una pressione enorme e un avversario agguerrito.

