LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 13 febbraio in DIRETTA | finale in volata per Italia-GB nel curling

Milano, 13 febbraio 2026 – La finale di curling tra Italia e Gran Bretagna si è conclusa in una volata emozionante, con gli atleti italiani che sono riusciti a conquistare la medaglia d’oro grazie a un tiro decisivo all’ultimo punto, nonostante una pressione enorme e un avversario agguerrito.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, venerdì 13 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI VENERDI’ 13 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 13 febbraio in DIRETTA: finale in volata per Italia-GB nel curling Approfondimenti su olimpiadi milano LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 13 febbraio in DIRETTA: mano rubata da 4 punti nel curling! Claudia Rossi, la campionessa italiana di curling, ha subito il furto di una mano durante la partita di ieri, un episodio che ha causato la perdita di quattro punti decisivi per la squadra azzurra. LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 13 febbraio in DIRETTA: azzurri in fuga nel curling! Tocca a Moioli Lara Moioli ha conquistato una medaglia nel snowboard cross durante le Olimpiadi Milano Cortina 2026, sfruttando un’ottima partenza e un percorso senza errori che le ha permesso di allontanarsi subito dagli avversari e portarsi in testa alla gara. Milano Cortina 2026 LIVE: Olimpiadi Milano Cortina 2026 con le ultime novità ! Ultime notizie su olimpiadi milano Argomenti discussi: Segui in diretta tutte le gare delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026; Milano Cortina 2026: guida completa a dirette e piattaforme per seguire le gare olimpiche in tv e streaming; Dove vedere le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: sfida tra Rai e HBO Max; Medagliere Olimpiadi di Milano Cortina 2026: Podi e Medaglie LIVE. LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 13 febbraio in DIRETTA: azzurri avanti nel curling. Moioli in scioltezzaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle ... oasport.it Milano Cortina, altre due medaglie per l'Italia: oro nella staffetta mista short track e bronzo nel curlingDue nuove medaglie per gli azzurri alle Olimpiadi di Milano Cortina, oggi 10 febbraio. L'Italia della staffetta mista di short track conquista la medaglia d'oro mentre la coppia italiana formata da ... adnkronos.com Olimpiadi Milano Cortina 2026 Le gare in programma oggi 13 febbraio in Valtellina - facebook.com facebook Olimpiadi Milano-Cortina 2026, si inizia con il curling maschile: c’è Italia-Gran Bretagna x.com