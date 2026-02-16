Nicola Romanin ha ottenuto il posto nella squadra italiana di biathlon per la staffetta maschile, grazie alle sue ottime prestazioni nelle ultime gare di qualificazione. La nazionale italiana si prepara a competere a Milano Cortina 2026, ma resta sfavorita rispetto ad altre nazioni più consolidate nel settore. Romanin, 25 anni, ha dimostrato di saper gestire bene la pressione durante le prove di selezione, conquistando così il suo biglietto per la competizione olimpica.

L’Italia si presenterà ai nastri di partenza della staffetta maschile di biathlon nel ruolo di outsider per il podio ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Alla vigilia della competizione, in programma sulle nevi di Anterselva martedì 17 febbraio dalle ore 14.30, è stata pubblicata la startlist con la composizione di tutti i quartetti in gara. La formazione azzurra sarà composta nell’ordine da Patrick Braunhofer, Lukas Hofer, Nicola Romanin e Tommaso Giacomel. Il lancio viene affidato dunque a Braunhofer, autore di un ottimo 14° posto nella 20 km grazie alla sua precisione al tiro, mentre Romanin ha vinto il ballottaggio con Elia Zeni e verrà schierato in terza frazione dopo aver ben figurato alle Olimpiadi tra sprint (16°) e inseguimento (28°). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Biathlon, definito il quartetto dell’Italia per la staffetta maschile. Nicola Romanin si conquista il posto!

L’Italia ha annunciato i quattro atleti che correranno nella staffetta maschile di sci di fondo a Milano Cortina 2026, a causa della selezione ufficiale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.