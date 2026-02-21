Milano Cortina 2026 Klaebo vince la 50 km | sei ori su sei gare dominio totale

Klaebo conquista la vittoria nella gara di 50 km a Milano Cortina 2026, portando a casa il suo sesto oro su sei competizioni. La sua vittoria deriva dalla preparazione accurata e dalla strategia vincente sulle piste italiane. Con questa impresa, il norvegese stabilisce un record senza precedenti in una singola edizione dei Giochi invernali. La sua performance lascia senza parole gli appassionati di sci di fondo presenti sulla neve.

Il norvegese trionfa anche nella tecnica classica e firma un’impresa mai riuscita prima: sei medaglie d’oro in sei gare ai Giochi. È l’atleta più titolato della storia olimpica invernale. Johannes Klaebo chiude i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 nel modo più impressionante possibile: vincendo anche la 50 km a tecnica classica. Jl norvegese completa così un percorso perfetto: sei gare disputate, sei medaglie d’oro conquistate. Un dominio assoluto che non ha precedenti nella storia olimpica dello sci di fondo. La Norvegia domina la 50 km, ma ancora una volta è Klaebo a prendersi la scena. 🔗 Leggi su Sportface.it

Speed skating, Jordan Stolz one-man show ad Hamar: cinque vittorie su cinque gare e 4 ori potenziali per Milano Cortina 2026Nella quarta tappa della Coppa del Mondo di speed skating ad Hamar, Jordan Stolz ha dominato con cinque vittorie su cinque gare, confermando il suo straordinario talento.

Milano Cortina, Arianna Fontana nella storia: vince la sesta medaglia in sei Olimpiadi consecutiveArianna Fontana entra nella storia dello sport italiano e internazionale.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.