Arianna Fontana entra nella storia dello sport italiano e internazionale. Con la vittoria dell’oro nella staffetta mista dello short track ai Giochi di Milano-Cortina, la campionessa ha conquistato la sua sesta medaglia olimpica di fila. Ora è a quota 12, una in meno del record assoluto di Edoardo Mangiarotti. La sua costanza e determinazione continuano a fare la differenza.

Arianna Fontana è nella storia dello sport italiano e mondiale. Con la conquista dell’ oro nella staffetta mista dello short track, la fuoriclasse è salita a quota 12 medaglie, una in meno del primato assoluto dello schermidore Edoardo Mangiarotti. Arianna Fontana ha eguagliato il primato di Armin Zoeggeler di aver vinto una medaglia in sei Olimpiadi consecutive. La "Freccia di Berbenno" ha conquistato la prima medaglia a cinque cerchi all’età di 15 anni, a Torino 2006 (bronzo nella staffetta femminile). Nel 2010 a Vancouver ha vinto il bronzo nei 500, a Sochi 2014 l’argento nei 500 e il bronzo sia nei 1500 che in staffetta, a PyeongChang 2018, l’oro nei 500, il bronzo nei 1000 e l’argento in staffetta. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Milano Cortina, Arianna Fontana nella storia: vince la sesta medaglia in sei Olimpiadi consecutive

Approfondimenti su Milano Cortina

L’Italia torna a salire sul podio alle Olimpiadi di Milano-Cortina, questa volta con l’oro nella staffetta mista di short track.

L’Italia conquista un’altra medaglia d’oro ai Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: Arianna Fontana: la regina dello short track pronta a fare la storia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026; Milano Cortina: Arianna Fontana, la Freccia bionda alla sesta Olimpiade con la voglia di stupire; Arianna Fontana, chi è la portabandiera italiana alla cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026; La Valtellina alle Olimpiadi di Milano-Cortina: Arianna Fontana.

Milano-Cortina, Arianna Fontana: oro dà carica per prossime gareMilano, 10 feb. (askanews) – È stata una gara emozionante, ci abbiamo creduto dall’inizio alla fine, è stato veramente bello poi qua ad Assago col pubblico italiano, è fantastico. Così a Rai Sport A ... askanews.it

Arianna Fontana e gli altri azzurri: chi sono gli eroi dello short track oro alle Olimpiadi 2026Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 impresa della Nazionale azzurra di short track, che conquista la medaglia d'oro nella staffetta mista, trascinata ... lapresse.it

Con i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, AC Milan ha ospitato lunedì pomeriggio a Casa Milan l'ex campione olimpico Evan Lysacek #SportMediaset - facebook.com facebook

MILANO CORTINA | Tomba chiarisce che a Goggia ha detto: "Carino questo bronzo", non "io ho preso solo ori". Il campione azzurro risponde alla polemica dopo la battuta #ANSA x.com