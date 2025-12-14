Speed skating Jordan Stolz one-man show ad Hamar | cinque vittorie su cinque gare e 4 ori potenziali per Milano Cortina 2026

Nella quarta tappa della Coppa del Mondo di speed skating ad Hamar, Jordan Stolz ha dominato con cinque vittorie su cinque gare, confermando il suo straordinario talento. L'atleta statunitense si conferma protagonista assoluto di questa stagione, con potenziali quattro medaglie per Milano Cortina 2026.

C’è da rimanere senza fiato. Nella quarta tappa della Coppa del Mondo di speed skating ad Hamar (Norvegia) la classe dello statunitense Jordan Stolz si è espressa in tutta la sua unicità. L’anello di ghiaccio scandinavo è stato teatro di qualcosa che, forse, il pattinatore statunitense potrà narrare in futuro ai propri nipotini. Il riferimento è alle cinque vittorie in tutte le gare nelle quali è stato impegnato l’atleta degli States. Nel primo giorno ha stabilito il nuovo record della pista nei 500 metri col crono di 33?97, replicando la medesima prestazione nei 1500 metri, imponendosi in 1’44?16. Oasport.it

The 1000m World Record Holder: Jordan Stolz ??????

