Olimpiadi | Biathleta Jacquelin omaggia Pantani con un orecchino bronzo e memoria di un campione

Il biatleta Jacquelin ha deciso di onorare Marco Pantani con un orecchino al traguardo di Milano Cortina, dove ha conquistato il bronzo ai Giochi Olimpici. La sua scelta nasce dal desiderio di mantenere viva la memoria del campione italiano, simbolo di determinazione e passione nello sport. Durante la cerimonia di premiazione, l’atleta ha mostrato con orgoglio il piccolo omaggio, attirando l’attenzione di spettatori e appassionati. Il gesto si aggiunge ai tanti modi in cui gli atleti celebrano le proprie radici e i propri modelli, anche in un contesto così importante come quello olimpico.

L'Omaggio di Jacquelin: Un Orecchino di Pantani al Traguardo, Tra Emozione e Memoria Olimpica. Milano Cortina, 16 febbraio 2026 – Un podio che profuma di ciclismo e di leggenda. Il biathleta francese Emilien Jacquelin ha conquistato la medaglia di bronzo alle Olimpiadi invernali, portando con sé un simbolo inatteso e profondamente significativo: un orecchino appartenuto al campione di ciclismo Marco Pantani. Un gesto di omaggio che ha commosso il pubblico e ha riacceso i riflettori sulla figura del Pirata, unendo due mondi sportivi apparentemente distanti in un abbraccio di passione e memoria. Un Gesto Inaspettato, Radici Profonde.