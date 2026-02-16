Jacquelin dedica il bronzo a Pantani Olimpiadi sfiora l’oro il biathleta in gara con l’orecchino del Pirata
Emilien Jacquelin ha dedicato il bronzo a Marco Pantani, portando in gara un orecchino ispirato al Pirata. La scelta ha attirato l’attenzione durante le Olimpiadi di Milano Cortina, dove il biathleta francese ha sfiorato l’oro. Jacquelin ha spiegato di aver indossato l’orecchino come segno di ammirazione per il ciclista italiano, che lo ha accompagnato fin dall’infanzia. Durante la gara, il suo gesto ha suscitato curiosità tra gli spettatori e gli appassionati.
L’orecchino di Marco Pantani ha portato fortuna al biathleta francese Emilien Jacquelin, che alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina ha voluto omaggiare il suo mito da quando era bambino. L’atleta 30enne che si cimenta nello sport che unisce sci di fondo e tiro (con la carabina), ha infatti conquistato la medaglia di bronzo, issandosi nel ristretto cerchio degli atleti più forti del mondo in questa disciplina. Il francese ha sfiorato anche l’oro: nella gara a inseguimento, primo all’ultimo poligono, ha sbagliato due colpi e quindi ha percorso altretatnti giri di penalità, ma è riuscito a difendere il terzo posto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
