Milan-Parma | Allegri in conferenza stampa
Massimiliano Allegri ha parlato alla vigilia della partita contro il Parma, che si giocherà domani alle 18:00 a San Siro. L’allenatore del Milan si è soffermato sulle sfide recenti, sottolineando le difficoltà di alcune assenze chiave. Ha anche commentato le strategie per affrontare un avversario che punta a conquistare punti importanti in classifica. Allegri ha confermato l’attenzione del team per questa partita cruciale.
Alla vigilia della sfida casalinga contro il Parma (domani alle 18:00 a San Siro, 26ª giornata di Serie A), Massimiliano Allegri ha tenuto la consueta conferenza stampa a Milanello. Il tecnico Milan ha parlato con pragmatismo e ottimismo, spostando l’attenzione dal pareggio contro il Como e dalle tensioni arbitrali recenti L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Milan-Parma: data, orario e luogo della conferenza stampa di mister AllegriMassimiliano Allegri ha annunciato la conferenza stampa prima della sfida tra Milan e Parma, in programma domenica 22 febbraio alle 18:00 a San Siro.
La conferenza stampa di Allegri pre Milan-Parma in diretta | LIVE PMAlle ore 14:00, Massimiliano Allegri ha parlato nella sala stampa di Milanello prima di Milan-Parma.
Importante il RISULTATO! Massimiliano Allegri conferenza stampa Vs Parma
Argomenti discussi: La probabile formazione di Allegri in Milan-Parma; Lite con rosso per Allegri: in Milan-Parma non sarà in panchina; Milan-Como: un turno di squalifica per Allegri, nessuna sanzione per Fabregas; Conferenza Stampa Allegri in Diretta Streaming | DAZN IT.
Allegri, la gufata e la previsione sul punteggio finale in classifica per l'Inter: Se casca di sotto poi il Milan...Le parole del tecnico rossonero prima della sfida di campionato con il Parma: Loro favoriti, ma il nostro compito è fare più punti possibili di qui alla fine ... corrieredellosport.it
Milan: Allegri, dispiace non essere in panchina contro ParmaDistanza dall'Inter incolmabile? Il campionato è ancora lungo. Noi dobbiamo fare il nostro dovere. Mi spiace che io non sarò in panchina. Non commento e non dico altro. (ANSA) ... ansa.it
Marinozzi avverte il Milan: «Contro il Parma dovrà evitare di commettere gli errori dell'andata. Mi aspetto questo» - facebook.com facebook
La conferenza stampa di #Allegri pre #MilanParma: seguila con noi in diretta #milan #SempreMilan x.com