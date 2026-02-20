Milan-Parma | data orario e luogo della conferenza stampa di mister Allegri
Massimiliano Allegri ha annunciato la conferenza stampa prima della sfida tra Milan e Parma, in programma domenica 22 febbraio alle 18:00 a San Siro. L’allenatore rossonero parlerà delle strategie per affrontare la partita, che si preannuncia decisiva per il campionato. Allegri si presenta con diverse assenze importanti tra i giocatori, e si attende di conoscere le sue decisioni su formazione e tattica. La conferenza si terrà nel pomeriggio, poche ore prima del calcio d’inizio.
Reduce dal pareggio interno (1-1) nel recupero di campionato contro il Como, il Milan di Massimiliano Allegri tornerà a giocare subito a 'San Siro' per ospitare il Parma di Carlos Cuesta. Partita in programma domenica 22 febbraio alle ore 18:00. Milan-Parma sarà l'occasione, per il Diavolo, di tornare alla vittoria davanti al pubblico amico: manca da più di un mese (Milan-Lecce 1-0, gol di Niclas Füllkrug, dello scorso 18 gennaio). Per i rossoneri è vietato sbagliare. Bisognerà andarsi a prendere punti importanti per staccare Napoli, Roma e Juventus nella corsa ad un posto in Champions League e per provare ad accorciare le distanze (attualmente di 7 punti) dall'Inter capolista del torneo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
