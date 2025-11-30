Tomori al termine di Milan-Lazio | Ancora presto per lo scudetto Noi siamo uniti

Fikayo Tomori, giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al 90' di Milan-Lazio, partita della 13^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Tomori al termine di Milan-Lazio: “Ancora presto per lo scudetto. Noi siamo uniti”

Contenuti che potrebbero interessarti

Le parole di #Tomori al podcast "Filthy Fellas" "Ricordo l'ultima partita dello scudetto, a fine primo tempo vincevamo 3-0 e Ibra ci fece capire che non era finita. Anche nel nuovo ruolo rimane competitivo" - facebook.com Vai su Facebook

Milan, Tomori: "Testa bassa e pedalare, abbiamo attaccanti che fanno la differenza" - Fikayo Tomori, difensore del Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della gara contro la Lazio: "Testa bassa e pedalare, il derby. Da tuttomercatoweb.com

Serie A, Milan-Lazio 1-0: una zampata di Leao porta Allegri in vetta - Decide il gol del portoghese a inizio ripresa: rossoneri da soli in cima alla classifica in attesa dello scontro diretto Roma- Lo riporta msn.com

Il Milan supera la Lazio di corto muso. Allegri espulso, Lazio furiosa per un rigore negato - 0 firmato a San Siro permette ai rossoneri di prendersi, almeno fino alle gare di domenica, il primo posto solitario ... Scrive tuttojuve.com