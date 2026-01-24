milan le ultime su leao saelemaekers e pavlovic in vista della roma

Milan si prepara alla sfida contro la Roma, valida per la 22ª giornata di Serie A. In vista dell’incontro, sono state fornite aggiornamenti su Leao, Saelemaekers e Pavlovic. Alla vigilia, Allegri ha tenuto una conferenza stampa per analizzare la partita e le condizioni dei giocatori. Ecco le ultime notizie e le considerazioni principali in vista della sfida di domani.

Come di consueto, Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara. Il tecnico rossonero ha toccato diversi temi di grande interesse anche per i fantallenatori, in vista del posticipo domenicale che vedrà il Milan impegnato all'Olimpico contro la Roma. Dalle condizioni di Gimenez e Füllkrug ai possibili rientri di Saelemaekers e Pavlovic tra gli 11 titolari, fino alle scelte su Leao e Pulisic: ecco tutte le parole più rilevanti di Allegri in chiave fantacalcio. "Saelemaekers ieri stava molto meglio, oggi deciderò se farlo partire titolare o meno. Anche Pavlovic va valutato per una maglia da titolare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Milan, le ultime verso la Roma: torna Pavlovic, Leao titolare. Ottimismo per SaelemaekersMilan si prepara ad affrontare Roma con alcune novità di formazione.

Roma-Milan, le ultime su Pavlovic, Saelemaekers e non solo. Allegri ha un dubbioEcco le ultime aggiornamenti su Roma-Milan, con focus su Pavlovic, Saelemaekers e altre situazioni.

Probabili formazioni Roma-Milan: chi gioca titolare e le ultime su Malen, Dybala, Vaz, Saelemaekers, Leao e FullkrugAll'Olimpico scendono in campo Roma e Milan per il posticipo della ventiduesima giornata di Serie A: le ultime sulle formazioni di Gasperini e Allegri, chi gioca titolare. msn.com

Verso Roma-Milan, Saelemaekers torna in gruppo: le ultimeL'esterno belga ha recuperato dal problema muscolare accusato contro il Lecce e si candida per una maglia da titolare in vista della sfida dell'Olimpico ... ilromanista.eu

