Milan effetto Allegri | difesa d’acciaio e secondo posto blindato verso l’Europa dei grandi

Siamo ormai alla vigilia della sfida tra Milan e Parma a San Siro e i rossoneri consolidano il secondo posto in classifica a quota 54 punti, con 13 giornate ancora da disputare. L’obiettivo è chiaro, come spesso ripetuto da Max Allegri: tornare in Champions League. Il tecnico livornese, infatti, ha più volte sottolineato come disputare competizioni di alto livello contribuisca ad accrescere il valore e l’esperienza dei giocatori in rosa. Una squadra con sette titoli nella propria storia non può permettersi di restare fuori dalla massima competizione europea per due anni consecutivi. Difesa solida e attacco efficace: il Milan tra le migliori del campionato.🔗 Leggi su Milanzone.it

Verso Cagliari-Milan, Allegri conferma De Winter in difesa e Nkunku davantiIn vista della partita Cagliari-Milan, Allegri ha confermato De Winter in difesa e Nkunku in attacco, come riportato dal 'Corriere dello Sport'.

Milan, secondo posto e Scudetto ancora possibile: ma Allegri deve risolvere questi due problemiIl Milan di Allegri ha raggiunto 21 risultati utili consecutivi in Serie A, mantenendo aperta la possibilità di conquistare lo Scudetto.

