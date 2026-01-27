Il Milan di Allegri ha raggiunto 21 risultati utili consecutivi in Serie A, mantenendo aperta la possibilità di conquistare lo Scudetto. Dopo la recente sconfitta contro la Cremonese, l’attenzione si concentra su due aspetti da migliorare per rafforzare la posizione in classifica e proseguire la stagione con successo.

Questo, nonostante i difetti che stanno complicando il cammino del Milan in una stagione che, al di là di tutto, dopo l'ottavo posto della scorsa stagione resta estremamente positiva. Il 'CorSera', in due riflessioni, ha provato ad elencare e a spiegare il perché, in questo periodo, il Milan di Allegri abbia accumulato già 5 punti di ritardo dall'Inter capolista. Il primo, troppi pareggi. Sono già 8 in 22 partite, più di uno ogni tre gare. Nessuno ne ha collezionati di più in Serie A. È vero che i rossoneri non perdono mai, ma è anche vero che i 21 risultati utili consecutivi perdono un po' di valore se caratterizzati da troppi segni 'X'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, secondo posto e Scudetto ancora possibile: ma Allegri deve risolvere questi due problemi

Luka Modric, campione croato classe 1985, ha recentemente sottolineato l’importanza di approcciare ogni partita del Milan con l’obiettivo di vincere.

