Verso Cagliari-Milan Allegri conferma De Winter in difesa e Nkunku davanti

In vista della partita Cagliari-Milan, Allegri ha confermato De Winter in difesa e Nkunku in attacco, come riportato dal 'Corriere dello Sport'. La formazione rossonera si prepara a affrontare la sfida, mantenendo alcune certezze nel reparto difensivo e offensivo. La rosa sembra consolidarsi in vista di un match importante per il campionato, con attenzione alle scelte tecniche e alle strategie del tecnico rossonero.

Nell'edizione odierna del 'Corriere dello Sport', viene presentata la possibile formazione rossonera in vista di Cagliari-Milan. Secondo il quotidiano, Massimiliano Allegri è orientato a schierare lo stesso undici che ha battuto il Verona. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Verso Cagliari-Milan, Allegri conferma De Winter in difesa e Nkunku davanti Leggi anche: Leao-Nkunku davanti, De Winter e Ricci favoriti: la formazione del Milan per il Parma Leggi anche: Milan-Pisa, Allegri fa il punto su Nkunku e Loftus-Cheek. Poi, su De Winter dice che … Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Leao verso il recupero, Gabbia ancora a parte; Probabili formazioni Cagliari-Milan: chi gioca titolare e le ultime su Leao, Fullkrug, Nkunku, Fofana, Gabbia e Kilicsoy; Milan, come stanno Leao e Gabbia? Novità verso il Cagliari; Milan verso Cagliari: Leao corre in campo, Gabbia ci prova. Verso Cagliari – Milan, pessime notizie da Milanello: Allegri ora trema! - Non arrivano buone notizie da Milanello per Massimiliano Allegri: le ultime notizie in vista del match di venerdì contro il Cagliari. spaziomilan.it

Verso Milan Cagliari, le ultime sulle condizioni di Leao e Gabbia: cosa filtra - Verso Milan Cagliari, ecco gli ultimissimi aggiornamenti in casa rossonera sulle condizioni di Leao e Gabbia. cagliarinews24.com

Milan, buone notizie per Cagliari: Fullkrug disponibile, Gabbia e Leao in gruppo - Personalizzato nell'ultimo giorno dell'anno per Pulisic e Nkunku, che pero domani dovrebbero tornare in gruppo ed essere a disposizione ... msn.com

MP – #Milan, novità dall’allenamento verso il #Cagliari: #Gabbia torna in gruppo, gestione #Pulisic #MilanPress x.com

Verso Cagliari-Milan: i precedenti delle due squadre con l’arbitro Abisso - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.