Milan d’assalto | l’ultima tentazione Modric-Jashari mossa doppio play

Il Milan ha deciso di puntare tutto con una formazione offensiva, dopo aver recuperato Leao, Pulisic, Füllkrug e Gimenez, tutti pienamente disponibili. La squadra cerca di consolidare il secondo posto, ora distante sette punti dall’Inter e otto dalla Juventus, ancora in corsa per la zona Champions. La strategia prevede un centrocampo con Modric e Jashari, pronti a dominare il gioco e a mettere pressione sugli avversari. La partita si avvicina, il Milan vuole rispondere subito.

© Sport.quotidiano.net - Milan d’assalto: l’ultima tentazione. Modric-Jashari, mossa doppio play

Il recupero al 100% degli acciaccati - da tempo - Leao e Pulisic, oltre a Füllkrug e Gimenez. Ma anche nuove mosse per lanciare gli ultimi assalti alla vetta dell'Inter (a +7), o quanto meno per mantenere il margine Champions (Juventus a -8). Così la "nuova" tentazione del Diavolo targato Allegri potrebbe essere incarnata dalla coppia Modric- Jashari in regia, naturamente con il "pupillo" di Max, Rabiot, a completare il terzetto di centrocampo. L'esperimento è andato in scena nell'1-1 contro il Como: "È la prima volta che posso giocare con Luka, giocatore fantastico, dall'inizio", le parole del 23enne svizzero.