Jashari meglio di Modric? Analisi Milan-Lecce 1-0 | verticali e aggressivi

Nell’analisi della partita tra Milan e Lecce, che si è conclusa con un 1-0 per i rossoneri, si evidenziano le strategie adottate dalle due squadre. In particolare, si approfondiscono le scelte tattiche, con attenzione a due giocatori chiave, Jashari e Modric. Di seguito, un’analisi dettagliata delle verticalizzazioni e della pressione, per comprendere le dinamiche di questo incontro e il contributo di ciascun interprete.

Un risultato anche bugiardo, quello di Milan-Lecce 1-0, che lascia pensare al classico "corto muso", ma che in realtà nasconde una prestazione eccellente dei rossoneri, ma soprattutto diversa dal solito. Come si evince dall'analisi tattica del nostro Mattia Pellé, match analyst, i ragazzi di Massimiliano Allegri hanno giocato in modo molto diverso dal solito: aggressivi, verticali, quasi uomo su uomo. Brilla in particolare Ardon Jashari, svizzero classe 2002 alla prima da titolare a San Siro, che non ha fatto rimpiangere Luka Modric, croato che invece è classe 1985. Anzi, sotto certi aspetti è anche meglio di lui. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Jashari meglio di Modric? Analisi Milan-Lecce 1-0: verticali e aggressivi Milan-Lecce, Jashari: “Felice per Fullkrug. Spero di giocare presto con Modric”

Ardon Jashari, difensore del Milan, ha commentato la partita contro il Lecce, disputata allo stadio San Siro. Dopo il match della 21ª giornata di Serie A 2025-2026, Jashari ha espresso soddisfazione per il gol di Fullkrug e ha condiviso la speranza di poter presto giocare con Modric. Le sue parole riflettono l’attenzione del club e del giocatore per il proseguimento della stagione. Infortuni, le ultime verso Milan-Sassuolo. Jashari titolare al posto di Modric?

