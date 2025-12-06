Diddi | Milan Mi piacerebbe vedere un centrocampo con Modric Rabiot e Jashari
Luca Diddi, ex Match Analyst per il Verona, ospite sul canale YouTube di Carlo Pellegatti, ha parlato di Jashari del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Altre letture consigliate
? L’analisi di Luca Diddi dopo il pareggio del #Milan a #Parma. - facebook.com Vai su Facebook
Diddi: "Mi piacerebbe vedere un centrocampo con Modric, Rabiot e Jashari” - Luca Diddi, "Il Tattico" dei social ed in passato Match Analyst per il Verona, sul canale YouTube di Carlo Pellegatti analizza così la partita tra Lazio e Milan di Coppa Italia. Segnala milannews.it
Milan-Arsenal, amichevole a Singapore: dove vedere la partita in tv e streaming - 0 del Milan con i gol di Bartesaghi, Liberali e Gabbia), la squadra di Massimiliano Allegri giocherà a ... Si legge su corriere.it