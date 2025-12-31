Joao Cancelo torna alla Juve? Contatti nelle ultime 48 ore | si studia un possibile prestito Occhio all’Inter

Negli ultimi due giorni, sono emersi nuovi contatti tra Joao Cancelo e la Juventus, con l’ipotesi di un prestito. La trattativa è ancora in fase di valutazione, principalmente a causa delle questioni legate all’ingaggio. Resta da capire se le parti riusciranno a trovare un accordo, considerando anche l’interesse dell’Inter. La situazione rimane in evoluzione e seguirà aggiornamenti nelle prossime settimane.

Joao Cancelo torna alla Juve? Contatti nelle ultime 48 ore: si studia un possibile prestito ma c’è lo scoglio ingaggio. Occhio all’Inter. Il calciomercato invernale del 2026 si infiamma con il possibile ritorno in Italia di João Pedro Cavaco Cancelo. L’ Inter ha avviato i primi contatti per sondare la disponibilità dell’esterno portoghese, attualmente in forza all’ Al-Hilal ma ormai fuori dal progetto tecnico di Simone Inzaghi, che ha deciso di non registrarlo per la seconda parte della stagione. I nerazzurri hanno mosso i primi passi esplorativi per capire i margini di un’operazione basata sul prestito, trovando una disponibilità di massima da parte del calciatore, desideroso di rientrare in Europa per non rischiare il posto al prossimo Mondiale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Joao Cancelo torna alla Juve? Contatti nelle ultime 48 ore: si studia un possibile prestito. Occhio all’Inter Leggi anche: Calciomercato Inter, Joao Cancelo si libera a zero. Ma lo stipendio… Leggi anche: Joao Cancelo torna in Europa? La volontà del calciatore è palese: la decisione dell’Al Hilal. Ecco cosa sta succedendo all’ex Juve Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Cancelo fuori rosa all'Al-Hilal, Simone Inzaghi non lo vuole più: dove può andare in Italia e in Europa; Romano boom: “Cancelo via a gennaio, si paga solo ingaggio. In Italia proposto a…”; Joao Cancelo occasione per l'Inter? Il piano dell'agente dopo l'esclusione dall'Al-Hilal; Serie A, Calciomercato Juventus – Si profila un clamoroso ritorno!. L’Inter riapre il Cancelo, Spalletti si - Joao Cancelo è pronto a lasciare l'Arabia Saudita dopo aver rotto con il tecnico Inzaghi. tuttojuve.com

Juve, te lo ricordi? Inzaghi lo caccia dall'Al Hilal e lui vuole l'Europa - è finito fuori dal progetto tecnico dell'allenatore italiano ... tuttosport.com

Romano boom: “Cancelo via a gennaio, si paga solo ingaggio. In Italia proposto a…” - L'ex Inter e Juventus Joao Cancelo può lasciare l'Arabia Saudita già nel mercato invernale: le info di Fabrizio Romano ... msn.com

Arrivate conferme da tutte le parti. L’Inter è in trattativa per riportare a Milano Joao Cancelo. MADRE MIA. IL CALCIO. - facebook.com facebook

Like Ruben #Neves, #Juventus has made some inquiries for Joao #Cancelo along with #Inter. @OggiSportNotiz2 [ @micheledeblasis] x.com

