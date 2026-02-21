Milan le ultime su Pavlovic Pulisic e Leao in vista del Parma

Pavlovic, Pulisic e Leao sono i protagonisti delle ultime notizie del Milan prima della sfida contro il Parma. La società ha deciso di valutare attentamente le condizioni dei giocatori, che sono tornati ad allenarsi con il gruppo dopo alcuni problemi fisici. Allegri ha parlato oggi in conferenza stampa, sottolineando l’importanza di recuperare tutti al meglio. La partita si svolgerà domani alle 18, in un match decisivo per la classifica.

© Gazzetta.it - Milan, le ultime su Pavlovic, Pulisic e Leao in vista del Parma

Dopo il pareggio contro il Como di mercoledì, il Milan si prepara a un'altra sfida casalinga. Domenica alle 18 a San Siro arriva il Parma e i rossoneri non possono permettersi passi falsi se vogliono mantenere l'attuale margine sulle rivali per la zona Champions ed evitare che l'Inter vada definitivamente in fuga. Nella consueta conferenza stampa della vigilia Massimiliano Allegri ha affrontato diversi temi, di cui alcuni cari ai fantallenatori. Tra questi le condizioni di giocatori importanti per il Milan e rilevanti anche dal punto di vista fantacalcistico come Pavlovic, Leao e Pulisic.