Mignani crede nella sua squadra | Questo gruppo sa come rialzarsi

© Ilrestodelcarlino.it - Mignani crede nella sua squadra: "Questo gruppo sa come rialzarsi"

È un inizio di anno terribile quello del Cesena, avvolto in un drammone sportivo che sta sporcando irrimediabilmente quanto di buono combinato nel girone di andata. Il Cesena attuale può perdere con chiunque, prende caterve di gol (7 nelle ultime due gare con Entella e Venezia) e segna col bilancino (un gol nelle due gare citate). Numeri da crisi profonda, serve un moto di orgoglio a cominciare dal match di stasera al Manuzzi contro lo Spezia, una squadra che sta persino peggio dei romagnoli, immersa nella lotta per non retrocedere nonostante un organico da prima della classe. "Cercheremo di batterlo con una grande prestazione".