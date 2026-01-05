La partita della Vigor rappresenta un’altra dimostrazione di solidità e determinazione. In un contesto dove le priorità e gli obiettivi rimangono invariati, l’attenzione si concentra sul mantenere il percorso tracciato. Questa sfida conferma la maturità del gruppo, che sa affrontare le difficoltà senza perdere di vista il senso del progetto e le proprie ambizioni.

Quella della Vigor è l’ennesima prova di maturità. Non cambiano le priorità, gli obiettivi, il senso del progetto. Eppure mister Clementi sa di aver intrapreso la strada giusta. "Nel primo tempo i nostri avversari sono stati molto bravi, anche noi abbiamo avuto le nostre occasioni, ma quelle della Maceratese sono apparse più nitide – spiega mister Aldo Clementi, tecnico della Vigor Senigallia –. Probabilmente senza Novelli, parleremmo di un risultato diverso. Ad ogni modo siamo stati bravi a valorizzare le nostre caratteristiche. Questa Vigor è una squadra molto verticale e sa far male se si creano le occasioni giuste. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Questo gruppo sa fare male. Ora non perdiamo di vista gli obiettivi"

Leggi anche: Inter Venezia, parla Chivu: «Sono felice per loro, questo è un gruppo che sa fare, è motivato e vuole dare continuità»

Leggi anche: Spalletti a Sky Sport dopo Juventus Roma: «Vincere così fa crescere fiducia e consapevolezza. Yildiz? Bisogna fare anche le cose più scomode. Zhegrova non sa fare questo»

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

"Questo gruppo sa fare male. Ora non perdiamo di vista gli obiettivi" - Non cambiano le priorità, gli obiettivi, il senso del progetto. msn.com