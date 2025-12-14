Mignani esalta la reazione dei suoi | Questo è un gruppo straordinario

Una serata di emozioni al Manuzzi, dove il Cesena ha sfoderato una straordinaria reazione, recuperando uno svantaggio doppio contro il Mantova. L’allenatore Mignani ha elogiato il carattere dei suoi giocatori, definendoli un gruppo straordinario. La rimonta rappresenta un momento di grande entusiasmo per la squadra, evidenziando il loro spirito di squadra e determinazione.

Serata di follia al Manuzzi, con il Cesena che riesce a rimontare un doppio svantaggio al Mantova. "L’hanno vinta i ragazzi perché sono un gruppo straordinario – esordisce Mignani –. Siamo andati sotto di due reti per un fallo di mano su un calcio d’angolo innocuo, dal quale abbiamo subito provato a reagire, e su una punizione. Questa squadra ha determinate caratteristiche e non deve mai perdere la razionalità e il senso del gioco: alzando la qualità e sfruttando il calore di questo stadio meraviglioso siamo riusciti a compiere una piccola impresa". Cosa non è andato nel primo tempo? "Siamo andati in svantaggio immeritatamente e ne abbiamo segnati tre quando abbiamo iniziato a giocare come sappiamo – risponde –. Ilrestodelcarlino.it

