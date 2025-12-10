Meteo a Palermo sole fino alla fine della settimana e temperature stabili
Fino alla fine della settimana, Palermo godrà di giornate soleggiate e temperature stabili grazie a un vasto campo di alta pressione che interesserà l’Europa centro-meridionale, Italia e Sicilia. Le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da un clima stabile e soleggiato, offrendo un prolungato periodo di tempo favorevole.
Fino alla fine della settimana la circolazione sull’Europa centro-meridionale sarà caratterizzata dalla presenza di un vasto e robusto campo di alta pressione che abbraccerà anche l’Italia e la Sicilia. Il tempo sulla nostra regione risulterà stabile e in prevalenza soleggiato, salvo qualche. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
