Meteo a Palermo sole fino alla fine della settimana e temperature stabili

Fino alla fine della settimana, Palermo godrà di giornate soleggiate e temperature stabili grazie a un vasto campo di alta pressione che interesserà l’Europa centro-meridionale, Italia e Sicilia. Le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da un clima stabile e soleggiato, offrendo un prolungato periodo di tempo favorevole.

Fino alla fine della settimana la circolazione sull'Europa centro-meridionale sarà caratterizzata dalla presenza di un vasto e robusto campo di alta pressione che abbraccerà anche l'Italia e la Sicilia. Il tempo sulla nostra regione risulterà stabile e in prevalenza soleggiato, salvo qualche.

Allerta meteo su Palermo - Il lungo ponte dell'Immacolata si apre sotto il segno dell'instabilità.

Ponte dell'Immacolata tra pioggia e sole in Sicilia, sabato allerta meteo a Palermo - Sarà un ponte dell'Immacolata caratterizzato dal maltempo in Sicilia.

Meteo Palermo & Provincia ? Piccola #tromba marina di fronte #TerminiImerese. Come previsto ancora residua instabilità atmosferica che ci terrà compagnia fino alle prime ore dell'#Immacolata.