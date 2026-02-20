Con il suo ultimo romanzo Tullio Avoledo inaugura la nuova edizione di Incontri in M9

Tullio Avoledo ha pubblicato il suo nuovo romanzo, scatenando l'interesse tra i lettori. La causa di questa attenzione è il suo ritorno in libreria, che ha attirato numerosi appassionati. L’autore sarà protagonista di un evento speciale all’interno della nuova edizione di “Incontri in M9” a Mestre. La manifestazione, organizzata con Annalisa Bruni e Voci di Carta, riprende le serate dedicate alla letteratura. Molti partecipanti attendono con entusiasmo questa prima serata, che si svolgerà tra presentazioni e incontri.

Tornano nel cuore di Mestre gli appuntamenti settimanali di "Incontri in M9", in collaborazione con Annalisa Bruni e l'associazione Voci di Carta. A inaugurare il nuovo ciclo invernaleprimaverile, sabato 21 febbraio alle ore 17.00, nella sala M9Lab, sarà Tullio Avoledo con il suo nuovo romanzo Ultimo valzer di una ragazza perbene. Un'indagine dell'avvocato Contrada (Vicenza, Neri Pozza, 2026). L'autore dialogherà con Annalisa Bruni. Letture a cura di Gabriella Strizzolo (Voci di Carta). Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili. È un inverno insolito quello in cui l'avvocato Vittorio Contrada, alla sua seconda indagine, è costretto a guardare in faccia il passato.