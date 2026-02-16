Gianluca Arcovito entra in squadra con Basile | Un contributo concreto per Messina

Gianluca Arcovito si unisce alla squadra di Federico Basile per sostenere la sua corsa a sindaco di Messina. La scelta nasce dalla volontà di rafforzare il progetto amministrativo con un contributo pratico e diretto. Arcovito, noto per il suo impegno nel settore sociale, porta con sé esperienze che potrebbero fare la differenza nelle prossime sfide elettorali.

L'imprenditore della ristorazione, sosterrà la ricandidatura del sindaco dimissionario insieme al progetto di Cateno De Luca, puntando su risanamento finanziario, digitalizzazione e tutela del settore produttivo Gianluca Arcovito è il nuovo ingresso nella squadra a sostegno della ricandidatura di Federico Basile a sindaco di Messina. L'adesione è stata ufficializzata questa mattina nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, durante la conferenza stampa dal titolo "Il risanamento finanziario dell'Ente, lotta all'evasione, digitalizzazione del Ente". All'incontro hanno partecipato, oltre al sindaco dimissionario, anche il leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca, l'assessore Roberto Cicala e il direttore generale Salvo Puccio.

