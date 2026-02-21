Merkel tace a Stoccarda | il suo silenzio oscura Merz e rilancia

Il silenzio di Merkel a Stoccarda ha attirato l’attenzione, lasciando spazio a molte interpretazioni tra i partecipanti. La sua assenza ha messo in discussione le strategie del partito e ha alimentato le voci sulle future scelte politiche. Merkel non ha pronunciato discorsi pubblici, mentre i sostenitori di Merz si sono avvicinati per capire le sue intenzioni. La sua scelta di non intervenire suscita ancora più domande tra gli osservatori.

Il Ritorno dell’Ombra: Il Silenzio di Merkel al Congresso Cdu Innesca un Dibattito. La scena si è consumata a Stoccarda, un evento che ha immediatamente scatenato un’ondata di speculazioni nel panorama politico tedesco. L’ex cancelliera Angela Merkel ha fatto la sua comparsa al congresso dell’Unione Cristiano Democratica (Cdu) il 21 febbraio 2026, ma la sua presenza, paradossalmente, è stata caratterizzata da un silenzio assordante. Non un discorso, non una dichiarazione, non un accenno di coinvolgimento diretto nei lavori del congresso. Un comportamento che ha immediatamente messo in ombra l’elezione di Friedrich Merz alla presidenza del partito, un evento di per sé significativo per il futuro della Cdu. 🔗 Leggi su Ameve.eu Merkel irrompe nel congresso Cdu: Merz, 300 giorni per blindareAngela Merkel ha fatto la sua comparsa al congresso della Cdu, scatenando discussioni tra i membri del partito. Roma-Stoccarda, Hoeness rilancia Undav in attaccoGiovedì sera all’Olimpico, Roma e Stoccarda si affrontano nell’andata dei sedicesimi di Europa League. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Italia-Germania, colloquio Tajani-Merkel a congresso CduStoccarda, 20 feb. (askanews) - Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che partecipa come invitato al 38º congresso della Cdu da poco apertosi ... notizie.tiscali.it Tajani, sarò a Stoccarda per il congresso della Cdu con MerkelIl vicepremier Antonio Tajani ha affermato che dopo la tappa a Washington per il Board of Peace sarà anche a Stoccarda per partecipare anche come ministro degli Esteri al congresso della Cdu, con l'e ... ansa.it La condanna dell’editore cattolico Jimmy Lai, difensore delle libertà, non scandalizza i nostri progressisti. E la Chiesa tace - facebook.com facebook