Roma-Stoccarda Hoeness rilancia Undav in attacco

Giovedì sera all’Olimpico, Roma e Stoccarda si affrontano nell’andata dei sedicesimi di Europa League. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, che cercano punti fondamentali in questa fase della competizione. In vista dell’incontro, Hoeness ha rilanciato Undav in attacco, puntando sulla sua esperienza per migliorare le possibilità di successo. Un match da seguire con attenzione per le dinamiche della competizione e le strategie delle due formazioni.

Roma e Stoccarda si ritrovano giovedì sera all'Olimpico con l'Europa League che torna a pesare come una sentenza. Calcio d'inizio alle 21, a due giornate dalla fine della fase campionato, con in palio punti che valgono l'accesso diretto agli ottavi. Le due squadre arrivano appaiate a 12 punti, a ridosso della zona top 8, oggi distante una sola lunghezza: uno snodo che può cambiare il volto del cammino europeo. Classifica corta e margini ridotti. Il quadro è chiaro e spietato. Roma e Stoccarda inseguono l'ottavo posto occupato da Porto e Braga, mentre in vetta comanda il Lione a quota 15. Con appena due partite rimaste, ogni dettaglio assume un peso specifico enorme.

