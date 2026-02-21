Meloni | Il piccolo Domenico un guerriero che non sarà dimenticato Si aggrava la posizione dei medici

Giorgia Meloni esprime dolore per la morte di Domenico, il bambino di 8 anni che aveva subito un trapianto di cuore e che si è aggravato nelle ultime ore. La famiglia del piccolo, residente a Roma, aveva già affrontato numerosi ricoveri e complicazioni legate alla sua condizione. La sua storia ha attirato l’attenzione di molti, che si sono stretti al dolore dei genitori. La vicenda ha acceso un dibattito sulla gestione delle cure pediatriche.

© Secoloditalia.it - Meloni: “Il piccolo Domenico, un guerriero che non sarà dimenticato”. Si aggrava la posizione dei medici

La morte del piccolo Domenico, il bambino a cui era stato trapiantato un cuore bruciato, registra il cordoglio di Giorgia Meloni e la commozione generale dinanzi a una morte che poteva essere evitata. La presidente del Consiglio ha affidato ad X la sua commozione per il decesso del piccolo. Mentre si aggrava la posizione dei medici e dei sanitari indagati, atteso che ora l’ipotesi di di accusa è di omicidio colposo e non più di lesioni colpose. Meloni:”Un piccolo, grande guerriero”. “L’Italia intera si stringe nel dolore per la scomparsa del piccolo Domenico, un guerriero che non sarà dimenticato.🔗 Leggi su Secoloditalia.it Morto il piccolo Domenico: arresto cardiaco all'alba. Disposta l'autopsia, i carabinieri in ospedale: si aggrava la posizione dei mediciDomenico, un bambino di pochi anni, è morto all’alba a causa di un arresto cardiaco improvviso. Morto il piccolo Domenico: arresto cardiaco all'alba. La mamma: «È finita». I carabinieri al Monaldi, si aggrava la posizione dei mediciDomenico, un bambino di cinque anni, è morto all’alba a causa di un arresto cardiaco improvviso. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: L'addio al piccolo Domenico: Condizioni in rapido peggioramento. Da oggi solo cure palliative; C'è un cuore per Domenico: i medici ora devono decidere se è possibile il trapianto; Cuore bruciato, Meloni chiama la mamma del bimbo e manda gli ispettori. I pm: Personale non formato per il trasporto sicuro di organi; Possibile un nuovo cuore per il piccolo Domenico. Morto il bimbo trapiantato a Napoli, Meloni: Italia si stringe nel dolore per DomenicoNon ce l'ha fatta il piccolo Domenico. Il bimbo di due anni al quale il 23 dicembre scorso era stato trapiantato un cuore 'bruciato', è morto questa mattina al Monaldi di Napoli dove era ricoverato da ... adnkronos.com Il piccolo Domenico è morto. Meloni: Sono certa che verrà fatta luceAGI - Con profondo dolore l'Azienda Ospedaliera dei Colli comunica che questa mattina, sabato 21 febbraio 2026, il piccolo paziente sottoposto a trapianto in data 23 dicembre 2025 è deceduto a seguit ... msn.com Giorgia #Meloni: “L’Italia intera si stringe nel dolore per la scomparsa del piccolo Domenico, un guerriero che non sarà dimenticato. Alla mamma Patrizia, al papà Antonio e a tutti i suoi cari rivolgo, a nome mio e del Governo, il più sincero abbraccio e il più prof x.com Il piccolo #Domenico è morto al Monaldi di Napoli. Meloni: fare piena luce - facebook.com facebook