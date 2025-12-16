San Giorgio la Molara randagismo e responsabilità istituzionali | interrogazione per fare piena luce sulla vicenda

A San Giorgio la Molara si apre un dibattito sul randagismo e le responsabilità delle istituzioni, con un'interrogazione volta a fare chiarezza sulla vicenda. L'obiettivo è concentrarsi sui fatti, superando eventuali strumentalizzazioni e letture distorte, per affrontare in modo trasparente e responsabile le problematiche emerse recentemente.

In relazione alle numerose note stampa e prese di posizione susseguitesi negli ultimi giorni, si ritiene necessario riportare il dibattito pubblico sul focus centrale della vicenda, evitando sovrapposizioni, strumentalizzazioni o letture fuorvianti. Il caso che ha dato origine all'attenzione mediatica riguarda la morte di un cane randagio nel centro storico di San Giorgio la Molara, episodio grave che ha sollevato interrogativi legittimi in merito: alla gestione del randagismo sul territorio comunale, alle procedure di intervento e prevenzione, alle eventuali omissioni da parte degli enti competenti.

