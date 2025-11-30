WWE | Lynch vs WWE | Si rifiuta di tornare finché il risultato del WarGames Match non verrà invertito

Survivor Series: WarGames si è aperto con un caotico Women’s WarGames Match che ha visto Charlotte Flair, AJ Lee, IYO SKY, Rhea Ripley e Alexa Bliss sconfiggere la squadra di Becky Lynch in un brutale incontro d’apertura. Ma ora “The Man” protesta e non ha alcuna intenzione di farlo in silenzio. In un acceso post-match con Peter Rosenberg, Becky Lynch ha negato categoricamente di aver ceduto alla Black Widow di AJ Lee negli ultimi istanti del match. Secondo Becky, tutti hanno interpretato la scena nel modo sbagliato: “Non ho ceduto! No, no, no—stavo dicendo ‘vieni qui, vieni qui!’ Ma che problemi hai? Hai la prima intervista con me, Rude Rosenberg, e ti presenti dicendo che ho ceduto? È ovvio che non ho ceduto. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

