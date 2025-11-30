WWE | Lynch vs WWE | Si rifiuta di tornare finché il risultato del WarGames Match non verrà invertito

Survivor Series: WarGames si è aperto con un caotico Women’s WarGames Match che ha visto Charlotte Flair, AJ Lee, IYO SKY, Rhea Ripley e Alexa Bliss sconfiggere la squadra di Becky Lynch in un brutale incontro d’apertura. Ma ora “The Man” protesta e non ha alcuna intenzione di farlo in silenzio. In un acceso post-match con Peter Rosenberg, Becky Lynch ha negato categoricamente di aver ceduto alla Black Widow di AJ Lee negli ultimi istanti del match. Secondo Becky, tutti hanno interpretato la scena nel modo sbagliato: “Non ho ceduto! No, no, no—stavo dicendo ‘vieni qui, vieni qui!’ Ma che problemi hai? Hai la prima intervista con me, Rude Rosenberg, e ti presenti dicendo che ho ceduto? È ovvio che non ho ceduto. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Lynch vs WWE: Si rifiuta di tornare finché il risultato del WarGames Match non verrà invertito

Altre letture consigliate

Ma qualcuno ha capito a cosa serve quella chiave? In ogni caso ci si vede al cinema mercoledì sera! ? (2001) di David Lynch / : in V.O. SUB ITA in palio con la visione del f - facebook.com Vai su Facebook

WWE: Lynch vs WWE: Si rifiuta di tornare finché il risultato del WarGames Match non verrà invertito - Survivor Series: WarGames si è aperto con un caotico Women’s WarGames Match che ha visto Charlotte Flair, AJ Lee, IYO SKY, Rhea Ripley e Alexa Bliss sconfiggere la squadra di Becky Lynch in un brutale ... zonawrestling.net scrive

WWE star Rhea Ripley pays homage to horror movie icon with terrifying WarGames mask - Rhea Ripley had a WWE mask inspired by the Terrifier movies at Survivor Series: WarGames to protect her injury. Lo riporta clutchpoints.com

Becky Lynch spiega perché lavorare con l'ex stella della WWE è stato "terribile" - Becky Lynch si apre riguardo il suo difficile periodo in WWE e spiega perché lavorare con una ex stella è stato terribile. Secondo worldwrestling.it