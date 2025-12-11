Immaginiamo una manina che lo stringeva forte Aiutateci a farlo tornare tra le braccia giuste | l’appello per riportare a casa l’orsacchiotto di peluche perso in aeroporto

Un orsacchiotto di peluche è stato smarrito all’aeroporto di Bari. La sua perdita ha suscitato l’interesse dei social, con un appello pubblico a trovare il proprietario. La pagina Facebook dello scalo ha condiviso una foto del peluche, invitando chi lo ha perso a riconoscerlo e a contattare per riaverlo tra le braccia giuste.

All’aeroporto di Bari è stato smarrito un orsacchiotto. La notizia arriva da Facebook, dove la pagina social dello scalo ha postato una foto alla ricerca del proprietario del peluche. “Oggi, accanto al nostro grande albero di Natale, abbiamo trovato un piccolo amico che sembra essersi perso” si legge. Tra gli utenti è iniziata la ricerca del proprietario del giocattolo: “Immaginiamo una manina che lo stringeva forte prima di un viaggio, una corsa tra gli imbarchi, un check in all’ultimo secondo, un attimo di distrazione e lui è rimasto qui, da solo “, queste le parole che si leggono sotto la foto dell’orsacchiotto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Immaginiamo una manina che lo stringeva forte. Aiutateci a farlo tornare tra le braccia giuste”: l’appello per riportare a casa l’orsacchiotto di peluche perso in aeroporto

Immaginiamo la chiamata al vice Landucci così: “Marco, metti #Pulisic. Và! Sì, quel giovane nuovo che abbiamo portato all’ultimo” - facebook.com Vai su Facebook

Bari, orsacchiotto smarrito all’aeroporto. L’appello social: "Aiutateci a farlo tornare tra le braccia giuste" - L’appello social: “Aiutateci a farlo tornare tra le braccia giuste” proviene da Quinto Potere. Scrive msn.com