Morta Sophie Kinsella a 55 anni | l’autrice di I Love Shopping stroncata da un tumore

Sophie Kinsella, celebre autrice britannica nota per la serie

Sophie Kinsella, l’autrice britannica che ha conquistato milioni di lettrici in tutto il mondo con la sua serie Shopaholic, è morta all’età di 55 anni. L’annuncio è arrivato oggi 10 dicembre 2025 attraverso un messaggio pubblicato sul suo account Instagram dalla famiglia, che ha confermato la scomparsa della scrittrice il cui vero nome era Madeleine Sophie Wickham. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sophie Kinsella (@sophiekinsellawriter) La scrittrice combatteva dal 2022 contro un glioblastoma, una forma particolarmente aggressiva di cancro al cervello. La diagnosi era stata resa pubblica solo lo scorso anno, quando Kinsella aveva deciso di condividere con i suoi lettori la battaglia che stava affrontando. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it