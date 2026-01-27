Mediterraneo sorvegliato | nave italiana della Nato segue un sottomarino russo
Un'unità della Marina italiana segue da vicino un sottomarino russo nel Mediterraneo. La nave della Nato monitora i movimenti del sottomarino, mantenendo alta l’attenzione nella zona. La missione, parte di un’operazione dell’Alleanza Atlantica, mira a garantire la sicurezza nel mare. La situazione resta sotto controllo, con le forze italiane pronte a intervenire se necessario.
Alta attenzione nel Mediterraneo dove un’unità della Marina Militare italiana, impegnata in una missione dell’Alleanza Atlantica, sta monitorando i movimenti di un sottomarino russo. A renderlo noto è stato il Comando marittimo della Nato, che ha diffuso la notizia attraverso un messaggio sui social. Protagonista dell’operazione è l’ Its Virginio Fasan, nave italiana inserita nello Standing Nato Maritime Group 2 (SNMG2), uno dei gruppi navali permanenti dell’Alleanza. L’unità sta seguendo da vicino il sottomarino classe Kilo Krasnodar, ritenuto tra i mezzi subacquei più silenziosi e difficili da individuare in dotazione alla Marina russa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
La nave italiana Virginio Fasan rileva e segue il sottomarino russo Krasnodar nel Mediterraneo
Nel Mar Mediterraneo, la nave italiana Virginio Fasan del NATO Maritime Group 2 monitora e segue il sottomarino russo Krasnodar, contribuendo alla sicurezza e alla vigilanza navale nella regione.
Nave da guerra italiana faccia a faccia con un sottomarino russo nel Mediterraneo, la mossa (immediata) della Virginio Fasan
L’Italia ha rafforzato la sua presenza nel Mediterraneo con interventi militari mirati, come la recente interazione tra la nave Virginio Fasan e un sottomarino russo.
