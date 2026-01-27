Mediterraneo sorvegliato | nave italiana della Nato segue un sottomarino russo

Un'unità della Marina italiana segue da vicino un sottomarino russo nel Mediterraneo. La nave della Nato monitora i movimenti del sottomarino, mantenendo alta l’attenzione nella zona. La missione, parte di un’operazione dell’Alleanza Atlantica, mira a garantire la sicurezza nel mare. La situazione resta sotto controllo, con le forze italiane pronte a intervenire se necessario.

Alta attenzione nel Mediterraneo dove un’unità della Marina Militare italiana, impegnata in una missione dell’Alleanza Atlantica, sta monitorando i movimenti di un sottomarino russo. A renderlo noto è stato il Comando marittimo della Nato, che ha diffuso la notizia attraverso un messaggio sui social. Protagonista dell’operazione è l’ Its Virginio Fasan, nave italiana inserita nello Standing Nato Maritime Group 2 (SNMG2), uno dei gruppi navali permanenti dell’Alleanza. L’unità sta seguendo da vicino il sottomarino classe Kilo Krasnodar, ritenuto tra i mezzi subacquei più silenziosi e difficili da individuare in dotazione alla Marina russa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

