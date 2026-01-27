La recente attività nel Mar Mediterraneo evidenzia le tensioni tra le forze navali italiane e russe. La fregata Virginio Fasan monitora attentamente il sottomarino Krasnodar, contribuendo alla sicurezza della regione. Questo scenario sottolinea l'importanza di un controllo costante e di strategie coordinate tra le marine coinvolte. La presenza di navi militari in acque internazionali rimane un elemento chiave per garantire stabilità e sicurezza nella zona.

Tensioni nel Mar Mediterraneo, dove la fregata della Marina militare italiana Virginio Fasan "monitora e segue" da vicino il sottomarino russo Krasnodar, della classe Kilo, scortato tra gli altri dal cacciatorpediniere russo Severomorsk. A riferirlo è il Comando marittimo della Nato, secondo cui l'azione della Fasan dimostra "la vigilanza, la consapevolezza della situazione e l'impegno" dell'Alleanza atlantica per la sicurezza in mare. L'obiettivo è controllare le mosse della flotta russa, che da mesi sembra navigare nelle acque a sud dell'Italia con intenti provocatori, se non addirittura minacciosi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Mar Mediterraneo, la fregata Fasan sfida sottomarino russo: alta tensione

L'Italia ha rafforzato la sua presenza nel Mediterraneo con interventi militari mirati, come la recente interazione tra la nave Virginio Fasan e un sottomarino russo.

Alle 11:30 di oggi, gli Eurofighter Typhoon italiani, operativi ad Amari in Estonia, sono decollati per intercettare un aereo russo BE-200 che si avvicinava allo spazio aereo del Mar Baltico.

