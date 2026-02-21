McTominay non sarà neanche in panchina con l’Atalanta

Scott McTominay non si unisce alla spedizione del Manchester United per la partita contro l’Atalanta di domani alle 15, a causa di un problema fisico. Il centrocampista scozzese ha lavorato a parte negli allenamenti di questa settimana e non sarà disponibile per la sfida in trasferta. La squadra inglese dovrà affrontare la gara senza uno dei suoi elementi principali a centrocampo. La formazione ufficiale sarà annunciata poco prima del calcio d’inizio.

A riportarlo è Sky. Elmas in vantaggio su Gilmour per giocare di fianco a Lobotka. Cm Torino 25012026 - campionato di calcio serie A Juventus-Napoli foto Cristiano MazziImage Sport nella foto: Scott McTominay Scott McTominay non partirà con la squadra per la trasferta contro l’Atalanta di domani alle 15, come riportato da Sky Sport. L’idea era di portarlo almeno in panchina, ma il fastidio al tendine non è passato. Dunque, a centrocampo resta il dubbio su chi, tra Gilmour e Elmas, lo sostituirà e giocherà accanto a Lobotka; il macedone è in vantaggio. Tmw: in difesa, si ragiona su Beukema che piace in Premier: Solet nel mirino per sostituirlo.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Neres salta Inter-Napoli, non sarà neanche in panchina: il brasiliano è ancora infortunatoNeres non prenderà parte alla partita tra Inter e Napoli, né sarà presente in panchina, a causa di un infortunio alla caviglia.

Recupero McTominay, le ultime sensazioni: ci sarà contro l’Atalanta?Il recupero di Scott McTominay preoccupa i tifosi del Napoli, poiché le ultime notizie indicano che potrebbe tornare in campo contro l’Atalanta.

