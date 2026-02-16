Recupero McTominay le ultime sensazioni | ci sarà contro l’Atalanta?

Il recupero di Scott McTominay preoccupa i tifosi del Napoli, poiché le ultime notizie indicano che potrebbe tornare in campo contro l’Atalanta. La sua assenza ha pesato molto nelle ultime partite, e ora si cerca di capire se sarà disponibile per la sfida di domenica. Nel frattempo, l’infortunio di Amir Rrahmani si aggiunge a una serie di problemi fisici che stanno mettendo in difficoltà la squadra.

L’infortunio di Amir Rrahmani è soltanto l’ultimo di una lunga serie che ha visto il Napoli dover fronteggiare una vera e propria emergenza. La squadra azzurra avrà bisogno di rimettere insieme i pezzi, provare a recuperare tutti quelli che ad oggi sono infortunati nella speranza di poter contare su più elementi possibile nell’ultimo fase della stagione. Napoli, le ultime sul recupero di McTominay. Anche Scott McTominay è rimasto ai box anche nel match contro la Roma a causa di un problema al gluteo che, come specificato dallo stesso Conte, il giocatore si porta indietro da qualche tempo. Ci sono, però, buone notizie in vista del prossimo match contro l’Atalanta: stando a quanto riportato da Sky Sport, le sensazioni per il rientro dello scozzese sono assolutamente positive. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

La partita tra Napoli e Roma si avvicina e i tifosi sono in attesa di conoscere la formazione.

Scott McTominay non giocherà contro la Roma perché si è infortunato durante l'allenamento di ieri.

