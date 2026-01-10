Neres salta Inter-Napoli non sarà neanche in panchina | il brasiliano è ancora infortunato

Neres non prenderà parte alla partita tra Inter e Napoli, né sarà presente in panchina, a causa di un infortunio alla caviglia. L’attaccante brasiliano, infortunatosi contro la Lazio, non ha ancora completato il percorso di recupero ed è quindi escluso dalla rosa per questa sfida. La sua assenza rappresenta una limitazione per il reparto offensivo del Napoli in una delle gare più attese della stagione.

Neres non sarà neanche in panchina contro l'Inter a San Siro: l'attaccante del Napoli non è riuscito a recuperare dall'infortunio alla caviglia subito contro la Lazio.

Neres salta Inter-Napoli, non sarà neanche in panchina: il brasiliano è ancora infortunato

Neres non ce la fa, salta Inter-Napoli: chi gioca titolare al posto del brasiliano - L'ultimo turno di campionato ha allargato la distanza tra le due squadre, con la formazione milanese che battendo il Parma è volata a +4 sul Napoli, che al Maradona non è andato oltre al 2-

Assenze e scelte limitate: la chiave secondo Bergomi Il pareggio contro il Verona viene letto senza sconti da Beppe Beppe Bergomi a Sky Calcio Club. L'ex capitano nerazzurro sottolinea il valore dei singoli mancanti e il loro impatto: "Neres è decisivo: salta l'

L'editoriale di Forgione: "Così Conte ha trovato la quadra. Neres Se salta l'Inter..."

