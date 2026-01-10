Neres salta Inter-Napoli non sarà neanche in panchina | il brasiliano è ancora infortunato

Neres non prenderà parte alla partita tra Inter e Napoli, né sarà presente in panchina, a causa di un infortunio alla caviglia. L’attaccante brasiliano, infortunatosi contro la Lazio, non ha ancora completato il percorso di recupero ed è quindi escluso dalla rosa per questa sfida. La sua assenza rappresenta una limitazione per il reparto offensivo del Napoli in una delle gare più attese della stagione.

Neres non sarà neanche in panchina contro l'Inter a San Siro: l'attaccante del Napoli non è riuscito a recuperare dall'infortunio alla caviglia subito contro la Lazio. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

