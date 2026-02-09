Anguissa fermo per la schiena | rientro ancora lontano

Il centrocampista del Napoli, Frank Zambo Anguissa, non si è ancora visto in campo. I problemi alla schiena lo tengono fermo da settimane, e non ci sono certezze sul suo ritorno. I medici continuano a monitorare la situazione, ma al momento il suo rientro sembra ancora molto lontano.

Il rientro di Frank Zambo Anguissa resta lontano. Il centrocampista del Napoli continua a convivere con un problema alla schiena che ne frena il recupero e, al momento, non gli consente nemmeno di svolgere un lavoro personalizzato in campo. Negli ultimi giorni, infatti, Anguissa è rimasto confinato alla palestra, senza riuscire ad aumentare i carichi. A fare il punto è Il Mattino, che fotografa una situazione ancora complessa:“Dov’è finito Anguissa? Perché è tornato ancora una volta a non allenarsi neppure per conto suo, passeggiando soltanto in palestra negli ultimi tempi. Ha di nuovo mal di schiena, non riesce a eliminare alla radice il problema che lo tormenta da una ventina di giorni. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

La recente situazione dell’infermeria del Napoli evidenzia le difficoltà legate agli infortuni dei giocatori chiave, come Anguissa.

Anguissa dovrà ancora attendere prima di tornare in campo con la Juventus, a causa di problemi fisici che posticipano il suo rientro.

